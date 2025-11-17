Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 70,30 EUR.
Das Papier von Vossloh legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 70,30 EUR. Bei 70,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 8.463 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von 35,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 42,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.
Am 30.10.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
Die Vossloh-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.
Nachrichten zu Vossloh AG
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
