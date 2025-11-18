Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 68,60 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.921 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 38,63 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 70,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 325,90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 298,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

