DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Kursentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag im Minusbereich

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 68,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
68,00 EUR -1,20 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 68,50 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,40 EUR nach. Bei 67,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.711 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. 38,83 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,09 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 12.03.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

