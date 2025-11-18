Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 68,50 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,40 EUR nach. Bei 67,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.711 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. 38,83 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,09 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 12.03.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert