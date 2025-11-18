DAX23.334 -1,1%Est505.576 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
So bewegt sich Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roten Vorzeichen

18.11.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 68,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
68,00 EUR -1,20 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 2,2 Prozent auf 68,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 67,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.922 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 325,90 Mio. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 12.03.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

