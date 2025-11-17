Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 69,10 EUR ab.
Um 11:48 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 69,10 EUR ab. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.289 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 37,63 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 71,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.
Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 325,90 Mio. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
