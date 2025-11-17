Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 69,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 69,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 69,20 EUR. Bei 69,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 977 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 37,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Nachrichten zu Vossloh AG
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen