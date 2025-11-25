Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Dienstagnachmittag ins Minus

Vossloh im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 68,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,20 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 8.966 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 28,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 325,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 12.03.2026 gerechnet.

