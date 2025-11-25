DAX23.245 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Kursentwicklung im Fokus

Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Dienstagmittag ins Minus

25.11.25 12:05 Uhr
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Dienstagmittag ins Minus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 68,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
67,90 EUR -0,60 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 1,3 Prozent auf 68,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,80 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.306 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,85 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2024 (40,50 EUR). Abschläge von 40,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,75 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 325,90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

Nachrichten zu Vossloh AG

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

