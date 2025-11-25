DAX23.197 -0,2%Est505.522 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,80 -0,9%Gold4.128 -0,2%
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Aktie im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Vormittag

25.11.25 09:24 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 68,00 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 68,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 68,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 571 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 39,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 40,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 40,44 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 325,90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,70 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

mehr Analysen