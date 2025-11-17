Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 102,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 102,96 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,58 USD. Bisher wurden heute 385.029 Walmart-Aktien gehandelt.

Bei 109,55 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 118,17 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 177,40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

