DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
Wieder mehr Autos

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. ziehen an: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

28.08.25 15:39 Uhr
Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat sind in der EU im Juli wieder deutlich mehr Autos zugelassen worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
90,28 EUR 0,58 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BYD Co. Ltd.
12,43 EUR -0,34 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
302,95 EUR 2,95 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,50 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Absatz stieg im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge, wie der Verband der europäischen Hersteller Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. In den ersten sieben Monaten wurden damit 0,7 Prozent weniger Pkw neu angemeldet als im Vorjahreszeitraum.

Unter den großen deutschen Herstellern legten im Juli der Volkswagen-Konzern und BMW deutlich zu. Bei den E-Auto-Herstellern verlor Tesla mit einem Absatzeinbruch von rund 42 Prozent auf 6.600 Stück an Boden. Dabei wurde der US-Konzern von der chinesischen Marke BYD überholt, die ihre Zulassungen in der EU auf 9.698 Autos verdreifachte. Auch in Bezug auf den Marktanteil schoben sich die Chinesen vor die Amerikaner.

Insgesamt lag der Anteil mit batteriebetriebenen Fahrzeugen im Juli bei 15,6 Prozent und damit laut Verband "weit entfernt von dem, was er zu diesem Zeitpunkt der Umstellung sein sollte". Hybrid-Modelle hätten sich dagegen weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut und blieben bei den Käufern die beliebteste Antriebsart, schrieb Acea.

BYD-Aktien gaben in Hongkong am Donnerstag um 2,52 Prozent nach auf 112,20 Hongkong-Dollar, während Tesla-Papiere im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,17 Prozent stiegen auf 350,20 US-Dollar. BMW-Papiere legen via XETRA zwischenzeitlich um 1,39 Prozent auf 90,72 Euro zu. Volkswagen-Aktien gewinnen zeitweise 0,35 Prozent auf 100,70 Euro, während Mercedes-Benz-Anteilsscheine um 1,61 Prozent auf 54,13 Euro steigen. Für die Papiere von Porsche AG und Zulieferer Continental geht es um 1,77 Prozent auf 47,22 Euro bzw. 1,95 Prozent auf 76,48 Euro aufwärts.

/nas/stw/he

BRÜSSEL (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images

mehr Analysen