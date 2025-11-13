DAX24.302 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

13.11.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 23,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,60 EUR 0,08 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 23,68 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,73 EUR an. Bei 23,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.784 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,12 EUR am 07.11.2025. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 7,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,58 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.11.2025. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 3,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

