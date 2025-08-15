DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.879 -0,2%Nas21.595 -0,1%Bitcoin99.826 -0,5%Euro1,1669 -0,4%Öl66,53 +0,6%Gold3.332 -0,1%
Dow Jones-Entwicklung

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

18.08.25 20:02 Uhr
Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Der Dow Jones zeigt sich am Montag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
197,90 EUR -3,80 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
350,50 EUR 1,00 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
59,57 EUR -0,37 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
442,85 EUR -1,65 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
66,90 EUR 1,18 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,56 EUR 1,62 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
133,64 EUR 1,64 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
310,30 EUR -1,00 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
267,10 EUR 5,85 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,90 EUR 0,34 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
294,50 EUR 0,75 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
98,78 EUR -0,92 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
44.878,7 PKT -67,4 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

Am Montag fällt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 44.891,65 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,364 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,476 Prozent auf 45.159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 44.946,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44.868,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44.998,83 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 18.07.2025, einen Wert von 44.342,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42.654,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40.659,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,90 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45.203,52 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3,31 Prozent auf 314,06 USD), Walt Disney (+ 1,15 Prozent auf 116,72 USD), Nike (+ 1,07 Prozent auf 77,79 USD), Procter Gamble (+ 1,04 Prozent auf 155,97 USD) und Caterpillar (+ 0,72 Prozent auf 410,71 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-1,73 Prozent auf 231,20 USD), Sherwin-Williams (-0,97 Prozent auf 360,85 USD), Coca-Cola (-0,94 Prozent auf 69,26 USD), Microsoft (-0,92 Prozent auf 515,39 USD) und Visa (-0,64 Prozent auf 342,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14.698.163 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,765 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,42 zu Buche schlagen. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

