Nachhaltigkeit und steigendes Umweltbewusstsein führen Forever 21 in die Insolvenz

Forever 21 beantragt Gläubigerschutz

Forever 21, eine mit H&M und Zara zu vergleichende Modekette aus den Vereinigten Staaten, meldete Insolvenz an. Zur Folge hat dies die Schließung von knapp 180 Filialen und bis zu 350 Niederlassungen in den USA sowie in Asien und Europa. Davon ausgeschlossen seien Geschäfte in Lateinamerika und Mexiko, hier wolle das Unternehmen die Filialen am Laufen halten. Das in Los Angeles 1984 gegründete Unternehmen teilte mit, zudem Gläubigerschutz beantragt zu haben, so berichtet die New York Times.

Das Modelabel hatte in weltweit 57 Ländern über 800 Geschäfte im Betrieb, wovon mehr als 500 Filialen in Amerika wirtschafteten, das geht aus den Insolvenzdokumenten hervor. Demnach sollen nur noch die profitabelsten Geschäfte erhalten bleiben, während die übrigen Filialen stückweise geschlossen werden.

Die Gründe des Forever 21-Bankrotts

Die Gründe für die Insolvenz der US-Modekette sind vielseitig, der stetig wachsende Onlinehandel erschwert es den Einzelhändlern zu konkurrieren. Das betrifft nicht nur das Modefranchise, auch Spielwarenhersteller und Kaufhausketten sind davon betroffen. Aber auch der Trend hin zur Second-Hand-Kleidung und damit zur Nachhaltigkeit erschwert den Einzelhändlern das Geschäft. Denn Online-Leihplattformen und Second-Hand-Anbieter gewinnen bei zunehmendem Umweltbewusstsein der Bevölkerungen ebenfalls an Relevanz.

Außerdem habe das Unternehmen sich zu schnell internationalisiert, Forever 21 expandierte innerhalb von sechs Jahren in 40 zusätzliche Länder und betrieb somit in insgesamt 47 Ländern Modegeschäfte. Linda Chang, die Tochter der Gründer von Forever 21, kommentierte in einem Interview mit der New York Times, dass durch die rasante internationale Expansion zu viel Komplexität entstanden sei.

Die Folgen der Insolvenz

Unklar ist jedoch aktuell noch, welche der internationalen Filialen spezifisch geschlossen werden sollen. Zudem würde das Unternehmen nicht aus den US-Hauptgeschäften aussteigen, kommentierte ein Sprecher des Modehauses gegenüber BBC. Zusätzlich verfasste Forever 21 einen offenen Brief und versicherte, dass die Geschäfte geöffnet seien und es sich weiterhin wie normaler Alltag anfühlen würde. In Bezug auf die Insolvenz heißt es weiter im Brief: "Das bedeutet nicht, dass wir unsere Geschäfte nicht mehr ausüben - im Gegenteil, der Antrag auf Gläubigerschutz ist ein bewusster und maßgeblicher Schritt, um in Zukunft wieder auf den erfolgreichen Pfad zu finden". Im Zuge dessen konnte das Unternehmen Finanzierungsmöglichkeiten von 275 Millionen US-Dollar von bestehenden Investoren beziehen, sowie 75 Millionen US-Dollar neues Kapital.

Die Insolvenz führe dennoch zu einem deutlich schlankeren US-Markt des Unternehmens und die meisten, wenn nicht sogar alle europäischen Filialen würden voraussichtlich geschlossen werden, kommentierte Neil Saunders, Managing Direktor von GlobalData Retail, diesbezüglich gegenüber BBC.

