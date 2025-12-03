DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,19 -2,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.904 -0,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 63,07 +0,5%Gold 4.191 -0,3%
Inditex Aktie

Marktkap. 152,92 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

JP Morgan Chase & Co.

Inditex Overweight

08:01 Uhr
Inditex Overweight
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reagierte damit am Mittwochnachmittag auf die überraschend guten Quartalszahlen der Spanier. Auch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sei die Zuversicht gestiegen. "Inditex cruist Richtung Weihnachten", so Johanan./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Overweight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,08 €		 Abst. Kursziel*:
1,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,54%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

