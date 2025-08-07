DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch! MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Ruling Letter"

USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen

08.08.25 10:36 Uhr
Gold-Importe: USA verhängen offenbar Zölle - Schweiz betroffen | finanzen.net

Die USA erheben laut einem Zeitungsbericht Zölle auf die Einfuhr von Gold.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.397,72 USD 0,41 USD 0,01%
News

Wie aus einer Mitteilung der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) hervorgehe, sollen Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und 100 Unzen mit Abgaben belegt werden, berichtete die "Financial Times" am Freitag. Die Mitteilung in einem sogenannten "Ruling Letter" datiere vom 31. Juli und liege der Zeitung vor. In den USA dienen Ruling Letters zur Klarstellung der Handelspolitik durch die Zollbehörde.

Ein-Kilo-Barren sind das am häufigsten gehandelte Größenformat an der New Yorker Terminbörse Comex. Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll wäre vor allem auch die Schweiz. Ein-Kilo-Barren machen einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA aus. In der Schweiz werden die in London üblichen Größenformate oft in die in New York gängigen Größen umgegossen.

Wie die "Financial Times" weiter schreibt, lieferte die Schweiz in den zwölf Monaten bis Juni Gold im Wert von 61,5 Milliarden Dollar in die USA. Auf eine solche Menge würden damit laut dem Bericht Zölle in Höhe von 24 Milliarden Dollar fällig, denn jüngst hatte die US-Regierung Zölle von 39 Prozent auf importierte Waren aus der Schweiz verhängt.

Aus dem Zeitungsbericht geht ebenfalls hervor, dass die Zoll-Entscheidung der USA in einem krassen Gegensatz zu den Erwartungen der Goldbranche stehe. Bisher sei die Branche davon ausgegangen, dass Goldbarren von einem Kilo unter einem anderen Zollcode klassifiziert würden, der von Trumps landesweiten Zöllen ausgenommen ist.

Der Goldpreis lag am Freitagmorgen bei 3.392 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das sind etwa drei Dollar weniger als am Vortag. Seit Beginn des Jahres hat sich Gold stark verteuert. In dieser Zeit ist der Wert um fast 30 Prozent gestiegen, wobei der Goldpreis im April zeitweise ein Rekordhoch bei 3.500 Dollar erreicht hatte. Hintergrund ist auch die aggressive US-Handelspolitik sowie die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA.

/jkr/mis/men

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis