FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal von 290 auf 300 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Sportartikelhersteller habe das Jahr erwartungsgemäß gut abgeschlossen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (Ebit) für 2018 um 7 Prozent, erwartet aber aus dem gegenwärtigen Aktienüberhang eine gewisse Kursbelastung in den kommenden Monaten./edh/ck



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.