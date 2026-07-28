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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,72 EUR +0,88 EUR +1,21 %
STU
73,82 EUR +0,90 EUR +1,23 %
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Marktkap. 138,74 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

UBS AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

15:31 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,72 EUR 0,88 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,04 €		 Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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