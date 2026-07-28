AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 138,74 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,04 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|15:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|09.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|09.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|09.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG