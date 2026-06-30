AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 141,31 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns sollten schwächere organische Umsatztrends, aber dank der Dollarstärke einen Gewinnanstieg (EPS) belegen, schrieb Trevor Stirling am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
69,26 €
|Abst. Kursziel*:
29,95%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG