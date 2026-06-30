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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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70,74 EUR +1,36 EUR +1,96 %
STU
65,14 CHF +1,42 CHF +2,23 %
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Marktkap. 141,31 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

08:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
70,74 EUR 1,36 EUR 1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns sollten schwächere organische Umsatztrends, aber dank der Dollarstärke einen Gewinnanstieg (EPS) belegen, schrieb Trevor Stirling am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,26 €		 Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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