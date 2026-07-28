AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 143,22 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit seinem Quartalsergebnis je Aktie die Konsensschätzung um 8,5 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Umsatz und operatives Ergebnis gewesen, die beide über den Erwartungen gelegen hätten./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
79,88 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,24 €
|Abst. Kursziel*:
12,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|15:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG