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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,72 EUR -0,12 EUR -0,16 %
STU
68,59 CHF -0,34 CHF -0,50 %
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Marktkap. 143,22 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

14:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,72 EUR -0,12 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit seinem Quartalsergebnis je Aktie die Konsensschätzung um 8,5 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Umsatz und operatives Ergebnis gewesen, die beide über den Erwartungen gelegen hätten./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,24 €		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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