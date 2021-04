ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Das erste Quartal des Technologiekonzerns sei so stark ausgefallen, wie es die Eckdaten angedeutet hätten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der erhöhte Umsatzausblick sei erfreulich./mf/ck