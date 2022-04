NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schweizer Elektrotechnik- und Automations-Konzern mache Fortschritte mit seiner eigenwilligen Strategie und sei deshalb ein Kauf, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte leicht seine operativen Gewinnschätzungen für die kommenden 24 Monate wegen einer besseren Auftragslage./tih/la