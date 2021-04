NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat ABB nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Der Industriekonzern habe die von ihm selbst zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme der angehobene Jahresausblick./gl/bek