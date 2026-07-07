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Marktkap. 31,53 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

14:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
35,80 EUR 0,04 EUR 0,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
35,78 €		 Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
35,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

14:11 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
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