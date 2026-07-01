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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:56 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Die Konsensschätzungen seien zuletzt gesunken, die Hürden lägen nun also tiefer, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr könne für den Handelskonzern aber zu einer Herausforderung werden mit Blick auf die Erwartungen des Marktes sowie die Ziele des Unternehmens./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,56 €		 Abst. Kursziel*:
-32,31%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
35,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-32,18%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:56 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
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