Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,58 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Die Konsensschätzungen seien zuletzt gesunken, die Hürden lägen nun also tiefer, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr könne für den Handelskonzern aber zu einer Herausforderung werden mit Blick auf die Erwartungen des Marktes sowie die Ziele des Unternehmens./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
35,56 €
|Abst. Kursziel*:
-32,31%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
35,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,18%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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