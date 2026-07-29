AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) habe über der Erwartung gelegen, schrieb Analyst Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft habe ihre Kosten gut unter Kontrolle./mis/rob/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,14 €
|Abst. Kursziel*:
2,14%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,94%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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