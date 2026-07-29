AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angeführt von einer starken Preisgestaltung und einem sehr guten Cargo-Geschäft hätten die Resultate der Fluggesellschaft die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,14 €
|Abst. Kursziel*:
31,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
12,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,24%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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