JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angeführt von einer starken Preisgestaltung und einem sehr guten Cargo-Geschäft hätten die Resultate der Fluggesellschaft die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com