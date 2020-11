LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 68 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche gebe es hier und da Anlagemöglichkeiten, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Airbus-Aktie überzeuge sie mit Blick auf die Zeit nach Corona unter den europäischen Herstellern am meisten./bek/tih