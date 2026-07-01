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Symbol AKZOF

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

09:41 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
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Akzo Nobel N.V.
57,06 EUR -0,18 EUR -0,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Für den Farben- und Lackhersteller Akzo seien die europäischen Baumärkte von besonderer Bedeutung. In der zweiten Jahreshälfte könnte eine mögliche Erholung in Frankreich und Verbesserungen in Deutschland Rückenwind geben. Aktuell sei aber noch Vorsicht geboten./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
57,02 €		 Abst. Kursziel*:
3,47%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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