Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,82 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Für den Farben- und Lackhersteller Akzo seien die europäischen Baumärkte von besonderer Bedeutung. In der zweiten Jahreshälfte könnte eine mögliche Erholung in Frankreich und Verbesserungen in Deutschland Rückenwind geben. Aktuell sei aber noch Vorsicht geboten./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
57,02 €
|Abst. Kursziel*:
3,47%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
57,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
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