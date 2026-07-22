Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,7 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 420,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 342,09
|Abst. Kursziel*:
22,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 329,35
|Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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