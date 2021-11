ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Analyst Guillermo Peigneux Lojo passte seine Schätzungen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte November an. Die Erfolgsrisiken mit Blick auf die Projekte seien überzogen./ag/eas