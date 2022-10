ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 40 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Experten der UBS kappen ihre Ergebnisschätzungen in der Investitionsgüterbranche in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison aufgrund zunehmender Nachfragerisiken. Analyst Guillermo Peigneux Lojo ließ seine langfristigen Schätzungen für Alstom aber unverändert./ag/gl