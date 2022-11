ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Lage des Zugherstellers dürfte bei der Profitabilität die Talsohle durchschritten haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Entwicklung in Richtung der Ziele für Margen und Cashflow schreite voran./mf/la