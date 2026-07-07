Amazon Aktie
Marktkap. 2,3 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Onlineriesen wiesen immer noch eines der besten Chance-Risiko-Profile unter den von ihm beobachteten Konzernen auf, schrieb Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er wechselte nun zu einem Einzelbewertungsansatz (SOTP), da die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ihre ganz eigenen Umsatz-, Margen- und Kapitaleinsatzprofile aufwiesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 335,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 245,98
|Abst. Kursziel*:
36,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 241,84
|Abst. Kursziel aktuell:
38,52%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 326,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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