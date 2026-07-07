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Amazon Aktie

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Goldman Sachs Group Inc.

Amazon Buy

12:31 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
212,10 EUR -3,35 EUR -1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Onlineriesen wiesen immer noch eines der besten Chance-Risiko-Profile unter den von ihm beobachteten Konzernen auf, schrieb Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er wechselte nun zu einem Einzelbewertungsansatz (SOTP), da die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ihre ganz eigenen Umsatz-, Margen- und Kapitaleinsatzprofile aufwiesen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 335,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 245,98		 Abst. Kursziel*:
36,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 241,84		 Abst. Kursziel aktuell:
38,52%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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