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WKN 863186

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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Jefferies & Company Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

21:21 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
436,90 EUR -25,00 EUR -5,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 515,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 496,64		 Abst. Kursziel*:
3,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 500,50		 Abst. Kursziel aktuell:
2,90%
Analyst Name:
Blayne Curtis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 533,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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