AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 779,44 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 515,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 496,64
|Abst. Kursziel*:
3,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 500,50
|Abst. Kursziel aktuell:
2,90%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 533,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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