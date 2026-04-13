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Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

10:16 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 807 auf 827 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien einer der größten Profiteure des Einsatzes von Blockern des Fc-Rezeptors (FcRn), schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Dieses Segment berge dank mannigfacher Therapiechancen mehrfaches Blockbuster-Potenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
827,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
692,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
707,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
845,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

10:16 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 arGEN-X Neutral UBS AG
01.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
05.03.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
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