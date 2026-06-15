arGEN-X Aktie
Marktkap. 47,11 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 850 auf 885 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma gab am Dienstag seinen Ausblick auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Antikörperspezialisten am 23. Juni sowie die Ergebnisse der ALKIVIA-Studie von Vyvgart gegen die Myositis. Sharma hält das Mittel für geeignet gegen alle drei Subtypen der Muskelentzündung. Bei immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) gebe es aber zunächst wohl den größten Bedarf und die größten Marktchancen. Insgesamt hob Sharma seine Umsatzschätzungen für die Niederländer etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 15:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
885,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
756,20 €
|Abst. Kursziel*:
17,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
758,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,75%
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
872,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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