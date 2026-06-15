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Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

08:26 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 850 auf 885 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma gab am Dienstag seinen Ausblick auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Antikörperspezialisten am 23. Juni sowie die Ergebnisse der ALKIVIA-Studie von Vyvgart gegen die Myositis. Sharma hält das Mittel für geeignet gegen alle drei Subtypen der Muskelentzündung. Bei immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) gebe es aber zunächst wohl den größten Bedarf und die größten Marktchancen. Insgesamt hob Sharma seine Umsatzschätzungen für die Niederländer etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 15:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
885,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
756,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
758,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,75%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
872,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

08:26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
27.05.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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