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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

15:41 Uhr
ASML NV Hold
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Hold

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.650,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.578,80 €		 Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.572,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.083,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

15:41 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 ASML NV Buy UBS AG
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