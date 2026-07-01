ASML NV Aktie
Marktkap. 599,63 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Hold
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.650,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.578,80 €
|Abst. Kursziel*:
4,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.572,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.083,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
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