Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML