NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 225 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Lithografiesystemen zur Halbleiterfertigung habe mit soliden Resultaten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh



