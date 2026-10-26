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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 238,01 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:41 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
154,45 EUR 0,95 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach der jährlichen ESMO-Fachkonferenz für Onkologie mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser sieht angesichts ihrer Dauer weiterhin eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für die Avanzar-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie er am Montagabend schrieb. Für 2027 sieht er ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie vor dem Hintergrund eines Jahres mit vielen Nachrichten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
153,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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