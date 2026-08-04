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Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

08:41 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
40,00 EUR 1,40 EUR 3,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,55 €		 Abst. Kursziel*:
17,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

08:41 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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