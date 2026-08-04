AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Harry Martin in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Mit den Kosteneinsparungen komme der Autozulieferer rascher voran als am Markt erwartet. Davon habe die Profitabilität profitiert./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,55 €
|Abst. Kursziel*:
-3,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
39,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,52%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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