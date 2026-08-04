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Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

11:46 Uhr
AUMOVIO Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Harry Martin in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Mit den Kosteneinsparungen komme der Autozulieferer rascher voran als am Markt erwartet. Davon habe die Profitabilität profitiert./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,55 €		 Abst. Kursziel*:
-3,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,52%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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