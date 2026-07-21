AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen und einem beigelegten Rechtsstreit mit BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal des Autozulieferers. Die Einigung mit dem wichtigen Kunden BMW sei für Aumovio günstiger ausgefallen als befürchtet./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,85 €
|Abst. Kursziel*:
55,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,49%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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