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Symbol AXAHF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

13:41 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
44,73 EUR -0,24 EUR -0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,81 €		 Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

13:41 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AXA Buy UBS AG
03.08.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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