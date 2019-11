LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco nach dem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Das Update entspreche hinsichtlich des Ergebnisses je Aktie (EPS) den Erwartungen, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien könnten aber wegen eines schwachen Ausblicks für die Umsätze im Bereich "New Category" mit Dampf- und E-Zigaretten zur Schwäche neigen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 07:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.