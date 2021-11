FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen.

Er sei enttäuscht von dem vorgestellten Strategieplan der spanischen Bank, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es habe an Details gemangelt, mit denen die herausfordernden Ziele erreicht werden sollen./tih/nas