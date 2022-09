FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,45 Euro belassen. Die Aussagen hätten einen recht optimistischen Grundtenor gehabt, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies entspreche dem, was im zweiten Quartal schon gesagt worden sei./tih/tav