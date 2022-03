ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Die derzeitige Inflationsentwicklung in der Türkei könnte zur Folge haben, dass für die dortigen Aktivitäten die Rechnungslegungsvorschriften eines Hochinflationslandes griffen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Folgen davon wären wohl negativ für die Gewinnentwicklung der Bank./tih/gl