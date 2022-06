Aktie in diesem Artikel Befesa 49,90 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Befesa von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ära der Billiggeldpolitik sei vorbei, Metall- und Minenkonzerne sähen sich mit steigenden Zinsen und Rezessionsrisiken konfrontiert und der Fokus sollte sich wieder auf die Generierung von Barmitteln und die Bilanzstärke richten, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Glencore favorisiert er vor Anglo American sowie Norsk Hydro vor Aurubis. Bei Stahlwerten wartet er auf eine bessere Einstiegsgelegenheit./ajx/bek

