Befesa Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,40 €
|Abst. Kursziel*:
33,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|12:26
|Befesa Buy
|UBS AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
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|Befesa Buy
|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
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|UBS AG
|04.03.26
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|12:26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.03.26
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|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
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|Befesa Buy
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|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
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|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG