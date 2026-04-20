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Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

12:26 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
34,90 EUR 0,40 EUR 1,16%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,40 €		 Abst. Kursziel*:
33,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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